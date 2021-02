Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 2^giornata di ritorno della serie A 2020/2021: Badelj l’unico squalificato per Torino-Genoa

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla ventunesima giornata di campioanto 2020-2021, la seconda del girone di ritorno, che ha visto il Torino strappare un pareggio contro l’Atalanta. Nessuno squalificato tra le fila granata, che sabato alle ore 15.00 saranno impegnate contro il Genoa di Ballardini. L’unico assente per squalifica del match è il giocatore rossoblu Milan Badelj, in diffida e sanzionato contro il Napoli. Il cartellino giallo gli è infatti costato una giornata di squalifica, che sconterà al Grande Torino. Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 21a giornata:

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni (Hellas Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta (Benevento), Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Toloi (Atalanta), Tonelli (sampdoria), Zaccagni (Hellas Verona).