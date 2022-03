Giudice Sportivo / Nessun assente tra le fila rossoblu e quelle granata in vista della sfida valida per la 28^ giornata

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla ventisettesima giornata di campionato, che ha visto il Torino impegnato contro il Cagliari. Nessun assente per Ivan Juric, che si prepara ad affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic domenica alle 15. Anche i rossoblu non contano nessuno squalificato dopo il pareggio rimediato contro la Salernitana. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 27a giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Bonaventura (Fiorentina)

Una giornata a: Kelvin Amian (Spezia)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Maxime Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta).