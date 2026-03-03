Il giudice sportivo non porta brutte notizie al Napoli e al Torino. Antonio Conte e Roberto D’Aversa con rosa al completo

Napoli e Torino disputeranno la gara senza giocatori squalificati. I due allenatori, salvo infortuni, avranno quindi tutta la rosa a disposizione per la sfida che vedrà Hojlund e compagni affrontare i granata al Maradona.

Tuttavia il Il Napoli fa i conti con la prima ammonzioone di Lukaku, la seconda per Elmas e Vergara, la terza per l’allenatore Anotinio Conte e l’ottava per Juan Jesus.

Per il Torino le uniche sanzioni sono la prima ammonizione di Kulenovic, la terza di Tameze e Gineitis e la settima rimediata da Vlasic.

Giocatori espulsi, 1 giornata per Pinamonti

Pinamonti Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di

giuoco.

Giocatori non espulsi, Terraciano salta lo scontro salvezza



Freuler Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Parisi Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).



Terraciano Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Valenti Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara;

già diffidato (Quinta sanzione).



VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).