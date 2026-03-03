Il giudice sportivo non porta brutte notizie al Napoli e al Torino. Antonio Conte e Roberto D’Aversa con rosa al completo
Napoli e Torino disputeranno la gara senza giocatori squalificati. I due allenatori, salvo infortuni, avranno quindi tutta la rosa a disposizione per la sfida che vedrà Hojlund e compagni affrontare i granata al Maradona.
Tuttavia il Il Napoli fa i conti con la prima ammonzioone di Lukaku, la seconda per Elmas e Vergara, la terza per l’allenatore Anotinio Conte e l’ottava per Juan Jesus.
Per il Torino le uniche sanzioni sono la prima ammonizione di Kulenovic, la terza di Tameze e Gineitis e la settima rimediata da Vlasic.
Giocatori espulsi, 1 giornata per Pinamonti
Pinamonti Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
Giocatori non espulsi, Terraciano salta lo scontro salvezza
Freuler Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Parisi Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
Terraciano Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Valenti Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara;
già diffidato (Quinta sanzione).
VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).