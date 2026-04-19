L’allenatore della Cremonese rischia: e in caso di risultato negativo potrebbe tornare Nicola

Giunti alla vigilia della gara tra Cremonese e Torino, aumenta la tensione soprattutto in casa della Cremonese dove, da qualche giorno, si vocifera già di un ultimatum dato a Giampaolo. Infatti, se la Cremonese non dovesse ottenere punti anche contro il Torino, la panchina di Giampaolo potrebbe essere clamorosamente a rischio dopo appena 4 gare. Ancor più sorprendente sarebbe la scelta dell’allenatore che andrebbe a sostituirlo: Davide Nicola, esonerato solamente un mese fa.

Il tecnico, ancora sotto contratto dei grigiorossi, è stato sollevato dall’incarico di allenatore lo scorso 18 marzo, a seguito dello scontro salvezza perso 4-1 contro la Fiorentina. Dopo il licenziamento, la scelta della società è ricaduta su Marco Giampaolo che, dopo l’esordio vincente contro il Parma, ha subito due sconfitte consecutive contro Bologna e Cagliari. Un rendimento non entusiasmante che potrebbe diventare fatale con un ulteriore sconfitta, questa volta, per mano del Torino.

Come a Torino, il destino dei due allenatori potrebbe ripetersi

I due tecnici hanno già avuto modo di conoscersi proprio al Torino dove, dopo l’esonero di Giampaolo nel 2021 subentrò sulla panchina granata Nicola che condusse la squadra a una delicata salvezza. A Cremona la dinamica è stata la medesima ma a parte inverse, con Giampaolo che è subentrato ma che, ora, rischia di rivivere l’esperienza del 2021.