Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24^ giornata di campionato. Squalificati Ricci e Godinho

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24^ di Serie A. Ricci è stato ammonito contro il Genoa ed era diffidato: salterà Bologna-Torino. Stessa sorte per Godinho, il vice di Vanoli, che però è stato espulso nel finale. Godinho è stato espulso per essere entrato in campo a protestare dopo il rigore non dato a Sanabria. Di seguito, tutte le decisioni.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Giocatori espulsi

Due giornate a: Marianucci (Empoli)

Una giornata a: Tomori (Milan)



Giocatori non espulsi

Una giornata a: Ricci (Torino), Kean (Fiorentina), Cristante (Roma), Ghilardi (Hellas Verona)