A partire dalla prossima giornata di Serie A Linetty e Bellanova rischieranno la squalifica in caso di ammonizione

Archiviata la 13ªgiornata di Serie A dopo il posticipo tra Bologna e Torino, il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato relativo ad ammende e sanzioni. Non ci saranno squalificati che salteranno il prossimo turno di campionato, ma due giocatori del Torino entrano ufficialmente in diffida: si tratta di Karol Linetty e Raoul Bellanova. I due granata ricevono dunque la quarta sanzione in compagnia di Berardi, Cambiaso, Dorgu, Duda, Joao Ferreira, Gyasi, e Maggiore.