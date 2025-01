Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 21^ giornata di Serie A: una giornata di squalifica per Dembelé del Torino

Si è espresso ufficialmente il Giudice Sportivo dopo la 21^ giornata di Serie A. Ali Dembelé, espulso in Fiorentina-Torino, salterà Torino-Cagliari. Entrano in diffida Castro (Bologna), Djimsiti (Atalanta), Ghilardi (Verona), Gosens (Fiorentina) e Keita (Parma). Anche Antonio Conte e Cesc Fabregas entrano in diffida. Di seguito, tutte le decisioni. Stangata per Duda del Verona.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Calciatori espulsi

Tre giornate a: Duda (Verona)

Una giornata a: Dembelé (Torino), Rebic (Lecce), Goldaniga (Como), Solet (Udinese)



Calciatori non espulsi

Una giornata a: Hien (Atalanta), Dawidowicz (Verona)