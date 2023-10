A due giorni dal derby cambia l’arbitro dell’incontro: sarà Davide Massa a dirigere sabato pomeriggio Juventus-Torino

A dirigere il derby Juventus-Torino non sarà Rapuano ma sarà l’arbitro Massa. Un cambio obbligato per via di un infortunio occorso al direttore di gara della sezione di Rimini, che non gli può permettere di scendere regolarmente in campo per dirigere la partita in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium.