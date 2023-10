Problema muscolare per Chiesa emerso nell’allenamento di oggi: la partita contro il Toro è a rischio per l’attaccante bianconero

Si ferma Chiesa: l’attaccante della Juventus è a rischio per il derby di sabato contro il Torino in programma all’Allianz alle 18. Il giocatore ha avvertito un fastidio alla coscia, motivo per cui lo staff ha scelto di farlo fermare per precauzione. In un momento in cui anche Vlahovic non è al meglio (il serbo non si è ancora allenato con i compagni dopo aver dato forfait con l’Atalanta), la Juventus rischia di dover fare a meno anche dell’altro ex viola. I primi esami a cui si è sottoposto Chiesa escluderebbero lesioni ma l’affaticamento potrebbe impedirgli di essere inserito nella lista dei convocati.