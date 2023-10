Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’8^ giornata di campionato: nessuno squalificato per il Torino ma arriva una multa

Dopo l’8^ giornata di campionato, come di consueto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Nessuno squalificato tra le fila di Torino e Inter, avversari nella prossima giornata. Multa di 5000 euro per i granata, per aver lanciato bicchieri dal settore ospiti durante il derby. Inoltre, Vanja Milinkovic-Savic è stato indagato per aver pronunciato, al 32′ del primo tempo, un’espressione blasfema. Le prove con telecamere però, non hanno dato nessun riscontro.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo l’8^ giornata

Calciatori espulsi Una giornata a: Maignan (Milan), Martinez (Genoa)

Calciatori non espulsi Una giornata a: Hernandez (Milan)