Maurizio Sarri, attuale tecnico biancoceleste, sta scontando una squalifica di due giornate. Atteso l’esito del ricorso per giovedì

Mordersi la lingua a volte può essere difficile e lo sa bene Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, prossima avversaria del Torino, ha infatti ricevuto una squalifica per blasfemia a causa di alcune espressioni nel post partita contro il Milan. La prima è stata scontata contro il Cagliari, sfida terminata con un amaro pareggio per i capitolini. Il match di giovedì conro i granata dovrebbe essere la seconda, ma il club biancoceleste ha fatto ricorso per la decisione del Giudice sportivo. Sarri, in attesa del verdetto, potrebbe quindi tornare in panchina proprio in occasione della sfida sotto la Mole.