La Lega Serie A ha mandato una lettera alle società per chiedere maggiore attenzione verso i ragazzi che stanno a bordo campo

La Roma ha ricevuto una multa di 10 mila euro perché i propri raccattapalle nel corso della partita tra i giallorossi e il Monza hanno rallentato il gioco. Dopo questo episodio la Lega Serie A ha voluto lanciare un chiaro messaggio attraverso una circolare inviata a tutte le società. L’argomento riguarda proprio i raccattapalle. Viene chiesta maggiore attenzione da parte dei raccattapalle perché troppo spesso è capitato che venissero lanciati due palloni in campo nello stesso momento o che venissero consegnati due palloni contemporaneamente a un calciatore nel momento in cui doveva riprendere a giocare, molto spesso per colpa di una mancata intesa fra i ragazzi presenti a bordo campo. Situazioni che hanno portato a far perdere tempo inutilmente. Dunque, viene chiesta maggiore attenzione da parte dei raccattapalle durante tutte le fasi della partita. Infine, è doveroso sottolineare che i club dovranno presentare un tutor che segua con attenzione i raccattapalle durante tutto il match in modo da evitare che sorgano ulteriori inconvenienti.