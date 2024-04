Al 72′ il difensore ivoriano si è accasciato al suolo dopo aver sentito un dolore al petto: ha lasciato il campo in barella ma cosciente

Grande paura a Udine per le condizioni di salute di Evan Ndicka. Al 72′ di Udinese-Roma il difensore giallorosso si è accasciato al suolo dopo aver sentito un dolore al petto: immediati i soccorsi dei medici. Il calciatore ha lasciato il campo in barella ma cosciente (non ha mai perso i sensi) e non è stato necessario l’utilizzo del defibrillatore ma è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti. Dai primi controlli sembrerebbe aver avuto un infarto ma si attendono gli esami a cui si sottoporrà.

Partita rinviata: si riprenderà dal 72′

La partita è stata inizialmente sospesa per alcuni minuti, con Daniele De Rossi che ha voluto accertarsi delle condizioni di salute dal suo difensore e lo ha seguito negli spogliatoi. Poi, dopo aver aggiornato l’arbitro Pairetto, i suoi calciatori, il tecnico friulano Gabriele Cioffi e i giocatori dell’Udinese sulle condizioni di salute di Ndicka la partita è stata definitivamente sospesa. Il quel momento la gara era sul punteggio di 1-1. Non è ancora chiaro quando i diciotto minuti più recupero mancanti verranno recuperati.