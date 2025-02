Il Milan dopo l’eliminazione in Champions arriva contro il Torino in uno stato confusionale, complice anche il comportamento di Theo

Il gol di Gimenez arrivato dopo nel primo minuto contro il Feyenoord aveva acceso le speranze dei rossoneri sulla possibilità di qualificarsi alla fase successiva della Champions League. Il cartellino rosso di Theo Hernandez prima e il gol di Carranza poi hanno però distrutto i sogni del Milan. Un Milan che ha sicuramente meritato di portarsi a casa la vittoria, subendo solo 1 tiro in porta ma che non è riuscito a vincere. L’eliminazione, soprattutto per come è arrivata, ha provocato tanta delusione in tutto l’ambiente rossonero e il caos si espande sempre di più. In particolare sono state tantissime le critiche a Theo Hernandez per aver lasciatomi suoi in 10 dal 51‘. Soprattutto perché il rosso è arrivato per somma di ammonizioni e il secondo giallo è arrivato per una plateale simulazione in area avversaria. Anche per questo il MIlan arriva non al massimo alla sfida contro il Torino.

Milan deluso e nel caos ma attenzione al desiderio di rivalsa

Il Milan di Conceicao arriva quindi a Torino con uno stato d’animo molto particolare; la delusione è forte e le critiche alla squadra in generale ma soprattutto a Theo Hernandez rendono la squadra ancora più instabile. Tuttavia i rossoneri sono sempre una squadra con dei giocatori di livello assoluto come Leao, Pulisic, Joao Felix, Gimenez, Theo, Walker e molti altri. Una squadra con questi giocatori è sempre in grado di fare male a qualsiasi squadra affronti. Bisognerà anche stare attenti perché dopo una così forte delusione spesso si ha un desiderio di riscatto e rivalsa che può moltiplicare le energie fisiche dei giocatori.

Milan: le partite ravvicinate possono aiutare i granata

Il fatto che il Milan abbia giocato tante partite nel giro di pochi giorni sicuramente può costituire un vantaggio importante per il Toro che può arrivare alla sfida contro i rossoneri molto più riposato e lucido.