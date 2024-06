Zlatan Ibrahimovic ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan nella conferenza stampa della dirigenza

Dopo l’arrivo di Paolo Zanetti sulla panchina del Verona ecco che arriva un’altra ufficialità: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Lo ha annunciato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa: “Voglio dire grazie a Pioli, quello che ha fatto resta nella storia. Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Lo abbiamo studiato bene, ha tutti i criteri di ciò che vogliamo. Lo abbiamo scelto per portare la sua identità nei giocatori che abbiamo e in come vogliamo che giochi la squadra. Un gioco dominante e offensivo. Dopo 5 anni volevamo portare qualcosa di nuovo ai giocatori”. Per Fonseca è dunque un ritorno in Serie A. La sua ultima avventura in Italia era stata nella capitale, sulla panchina della Roma. Per il portoghese un contratto di tre anni.