Nessuna sorpresa nell’ultima giornata: il Milan vince lo Scudetto, l’Inter batte la Samp ma non basta. E il Torino…

Un 3-0 senza appello per suggellare il tricolore. Il Milan vince il suo 19° Scudetto ed è campione d’Italia nella Serie A 2021/2022. I rossoneri di Pioli non falliscono l’ultima prova. Battono il Sassuolo 3-0, segnando tutti i gol già nel primo tempo e dominando in lungo e in largo contro una squadra apparsa già in vacanza. Doppietta di Giroud e gol di Kessie, tutti serviti da un Leao straripante. In parallelo, a nulla serve all’Inter il successo, altrettanto agevole, per 3-0 sulla Sampdoria: i nerazzurri restano due punti dietro in classifica e chiudono al secondo posto. A proposito di verdetti, arriva anche quello per il Torino, che termina ufficialmente il suo campionato al decimo posto, proprio approfittando del k.o. del Sassuolo.