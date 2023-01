La probabile formazione della squadra scaligera: Faraoni è indisponibile mentre Verdi scalda i motori

L’Hellas Verona in questa stagione sta riscontrando grandissime difficoltà e a testimoniarlo, come sempre, sono i risultati e la posizione che la squadra gialloblù occupa in classifica, ovvero l’ultimo posto con soli 5 punti raccolti fino a qui. La squadra veneta nel nuovo anno punta a rilanciarsi, anche se non sarà sicuramente semplice, per cercare in tutti i modi di centrare l’obiettivo salvezza. I giocatori guidati da Marco Zaffaroni andranno a caccia di punti a partire dal match in cui affronteranno il Toro, tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino. Gli Scaligeri si presenteranno nel capoluogo piemontese senza Davide Faraoni mentre, come ha ammesso lo stesso tecnico gialloblù in conferenza stampa, Ivan Ilic e Miguel Veloso a meno di clamorosi intoppi verranno convocati.

Hellas Verona: Veloso e Tameze in regia

Zaffaroni schiererà un modulo speculare a quello del Toro, ovvero il 3-4-2-1. Davanti a Montipò nella difesa a tre giocheranno Dawidowicz, Günter e Ceccherini. In regia ci saranno Veloso e Sulemana, che saranno chiamati a fare il lavoro sporco. Sulle corsie esterne invece agiranno Depaoli e Doig. In avanti dovrebbe essere confermato Henry, che si ritroverà alle spalle la coppia Verdi-Tameze. Tra i giocatori più attesi dell’Hellas Verona c’è proprio Verdi che non vorrà fare brutte figure contro il Toro, club nel quale non è mai riuscito a spiccare il volo.

La probabile formazione dell’Hellas Verona

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Veloso, Doig; Verdi, Tameze; Henry. A disp. Berardi, Hien, Cabal, Coppola, Lazovic, Magnani, Terracciano, Depaoli, Hrustic, Ilic, Lasagna, Piccoli, Kallon, Djuric. All. Zaffaroni

Squalificati: nessuno

Indisponibile: Faraoni