La situazione infortunati in casa Roma in vista della trasferta di Torino: corsa contro il tempo per recuperare Smalling e Pellegrini

-2 a Torino-Roma, una partita importante per entrambe le squadre. I granata vogliono dare continuità alle due vittorie ottenute contro Genoa e Salernitana, mentre i giallorossi cercano punti in campionato dopo il disastroso avvio di stagione, e non possono permettersi di sbagliare. Ecco allora che entrambi gli allenatori dovranno scegliere i migliori uomini a disposizione, senza fare troppi conti in vista del turno infrasettimanale che segue. Opzione difficile, però, soprattutto per Mourinho, il quale deve fare i conti con alcuni infortunati. Oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla, sono in dubbio Smalling e Pellegrini, oltre a Renato Sanches che è uscito malconcio nel corso del primo tempo della sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol.

Smalling e Pellegrini vogliono recuperare

I due i cui recuperi sono più probabili sono Smalling e Pellegrini, che hanno già saltato le ultime due partite. Il difensore è fermo dalla sosta, quando ha rimediato un problema di natura muscolare. Il capitano, invece, era rientrato a Trigoria a causa di un affaticamento al flessore destro rimediato in Nazionale e non ha giocato le seguenti due partite. L’obiettivo in casa Roma è quello sicuramente di non rischiare nulla, considerando come da qui alla sosta di ottobre debbano essere giocate 5 partite tra Serie A ed Europa League. I due, complici anche delle carriere caratterizzate da diversi problemi fisici in passato, ci saranno solo se al meglio. Quasi certa, invece, l’assenza di Renato Sanches, già al secondo infortunio stagionale. Il portoghese era partito titolare a Tiraspol, ma è uscito per un problema muscolare nel primo tempo. Situazione da monitorare per tutti, ma intanto quelle di Smalling e di Pellegrini sarebbero delle perdite molto importanti per Mou.