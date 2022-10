La Sampdoria perde con il Monza e ora Giampaolo rischia l’esonero, intanto il Sassuolo travolge la Salernitana e supera il Toro

Dopo le partite di ieri nelle quali il Toro ha perso con il Napoli, l’Inter è stato sconfitto dalla Roma e il Milan ha battuto l’Empoli, l’ottava giornata di Serie A, che si concluderà domani con la sfida tra Verona e Udinese, è andata avanti, regalandoci spettacolo. Oggi infatti la Lazio ha travolto lo Spezia vincendo 4-0 davanti ai propri tifosi, mentre il Sassuolo ha completamente annientato la Salernitana vincendo per ben 5-0 in casa, superando tra l’altro i granata in classifica e posizionandosi anche sopra Inter e Juve (la juve però deve ancora giocare). Un pareggio invece tra Lecce e Cremonese che non sono andati oltre l’1-1. Disastro invece per la Sampdoria che perde in casa per 0-3 contro il Monza che trova la sua seconda vittoria in Serie A. Crisi nera quindi per Giampaolo che non riesce ad ingranare, come dimostrano i 2 punti in 8 partite. Ora l’ex tecnico granata rischia l’esonero.