Serie A, la 24^ giornata: c’è Lazio-Inter, alle 15 apre Lecce-Spal

La presentazione della 24^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 / Turno di scontri diretti in zona salvezza, occhi puntati su Inter-Lazio

Sarà una giornata ad altissimo tasso di emozione, soprattutto in zona salvezza, la 24^ di campionato che si aprirà questo pomeriggio alle 15. E ad aprire le danze saranno proprio le squadre invischiate nella lotta per rimanere in Serie A: il Lecce, infatti, ospiterà in casa la Spal, ancora inchiodata all’ultimo posto a quota 15 punti e alle prese con la prima uscita di Di Biagio sulla sua nuova panchina. Alle 18, invece, il Genoa sfiderà in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlovic contro cui i liguri, in striscia positiva da tre gare consecutive, cercherà la prima vittoria esterna della stagione. A chiudere gli anticipi del sabato sera saranno invece Roma e Atalanta che si daranno battaglia sul terreno dell’Olimpico in una sfida (calcio di inizio alle 20:45) dal sapore di Champions.

Serie A, le sfide della domenica

La domenica calcistica si aprirà poi con il consueto match dell’ora di pranzo che vedrà di fronte l’Udinese, a caccia di punti necessari per staccarsi ulteriormente dalla zona rossa, e il Verona, reduce dalla bella vittoria sulla Juventus.

Alle 15 saranno 3 i campi protagonisti. La Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi se non vuole facilitare la vita ai neroazzurri: i bianconeri dovranno tornare immediatamente in carreggiata cercando di strappare i tre punti contro un Brescia che non può perdere ulteriori punti. Il successo, dunque, è per entrambe l’unico risultato possibile. Dopo il successo della scorsa settimana sul Torino, invece, la Sampdoria ospiterà la Fiorentina che dista appena due lunghezze dai liguri. Infine, il Sassuolo andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo contro il Parma.

I posticipi della 24^ giornata di campionato

Alle 18, il Napoli cercherà di riscattare il ko contro il Lecce affrontando in trasferta il Cagliari ma il clou della 24^ giornata di campionato arriverà con la sfida delle 20:45. L’Inter, infatti, ha riagganciato la vetta della classifica e davanti si troverà una Lazio in striscia positiva da ben 18 giornate: numeri che prospettano un match ad altissimo spettacolo.

Infine, a chiudere il 24° turno di Serie A saranno Milan e Torino (ecco dove vederla) che si sfideranno lunedì sera sul campo di San Siro con fischio di inizio alle 20:45. I rossoneri sono chiamati a riscattare la brutta batosta del derby mentre per i granata l’imperativo è trovare la svolta ad una stagione fin qui deludente e regalare la prima vittoria a Moreno Longo.