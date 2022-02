La Lega Serie A nell’assemblea di oggi ha comunicato la data d’inizio del campionato 2022-2023, prevista per metà agosto

Era nell’aria da tempo, ma è arrivata la conferma ufficiale: la stagione 2022-2023 comincerà ufficialmente il 14 agosto 2022. A comunicarlo ci ha pensato la Lega Serie A tramite un comunicato ufficiale. Durante l’assemblea odierna, che ha visto presenziare tutti e 20 i club coinvolti, sono stati trattati diversi punti tra i quali le date del prossimo campionato. Restano ancora da definire la pausa legata al Mondiale in Qatar e la chiusura della Serie A, prevista in linea teorica per giugno.