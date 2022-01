Sarà Marinelli l’arbitro di Torino-Fiorentina, partita in programma per domenica 9 gennaio alle 14.30: ma si giocherà?

Non si sa ancora se Torino-Fiorentina di domenica 9 gennaio si giocherà o no, visto che i granata sono ufficialmente in quarantena fino a lunedì 10 gennaio. Intanto, però, l’AIA ha scelto l’arbitro: sarà Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli. Il trentasettenne sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardi e Rossi e dal quarto uomo Colombo. Al VAR sono stati assegnati Maggioni e Alassio. Di seguito tutte le designazioni per il prossimo turno di Serie A.

Serie A, gli arbitri della 2^ giornata di ritorno

EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30

VOLPI

LO CICERO – GUALTIERI C.

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: MASTRODONATO

VENEZIA – MILAN h. 12.30

IRRATI

COLAROSSI – SCARPA

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BACCINI

CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30

GHERSINI

COSTANZO – TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

TORINO – FIORENTINA h. 14.30

MARINELLI

LOMBARDI – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30

DI BELLO

SCATRAGLI – MARGANI

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: TEGONI

UDINESE – ATALANTA h. 16.30

FABBRI

LONGO – ROCCA

IV: PEZZUTO

VAR: MARIANI

AVAR: VALERIANI

GENOA – SPEZIA h. 18.30

GUIDA

SECHI – AVALOS

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

ROMA – JUVENTUS h. 18.30

MASSA

CARBONE – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

H. VERONA-SALERNITANA h. 20.45

DIONISI

MELI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRENNA

INTER – LAZIO h. 20.45

PAIRETTO

BERCIGLI – BERTI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: BRESMES