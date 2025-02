Ormai è ufficiale: Fabio Pecchia è stato esonerato dal Parma. Chivu come sostituto per cercare la salvezza

Il Parma, attualmente diciottesimo in classifica ha deciso di esonerare il suo allenatore. Pecchia quindi non sarà più il tecnico del Parma. Per l’ormai ex allenatore è stata fatale l’ultima sconfitta e, più in generale ha pagato la mancanza di risultati nell’ultimo periodo. Come sostituto la dirigenza gialloblù ha trovato l’accordo con Chivu, ora manca solo l’ufficialità. Sarà lui quindi l’uomo incaricato di portare il Parma alla salvezza.