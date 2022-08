Sono state svelate le date dei sedicedimi di Coppa Italia, che vedranno il Torino impegnato contro il Cittadella

La Lega Serie A ha svelato le date dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, che vedranno il Torino impegnato contro il Cittadella. I match sono stati programmati tra il 18 e il 20 ottobre e suddivisi in tre fasce orarie: alle 15.00, alle 18.00 e alle 21.00. I granata affronteranno il club che milita in B già nel primo giorno calendarizzato alle ore 21.00. Chi vince dovrà poi scontrarsi contro il Milan, che subentra direttamente agli ottavi di finale. Tutti i match verranno trasmessi in esclusiva su Italia 1.

Coppa Italia 2022/2023: sedicesimi, il programma

Di seguito tutte le date e gli orari dei sedicesimi:

Martedì 18 ottobre 2022

ore 18.00 Genoa-Spal

ore 21.00 Torino-Cittadella

Mercoledì 19 ottobre 2022

ore 15.00 Spezia-Brescia

ore 18.00 Parma-Bari

ore 21.00 Udinese-Monza

Giovedì 20 ottobre 2022

ore 15.00 Cremonese-Modena

ore 18.00 Sampdoria-Ascoli

ore 21.00 Bologna-Cagliari