Torna la Coppa Italia ed è tempo di scendere in campo per le squadre in corsa: al via i sedicesimi di finale della competizione

Impegno infrasettimanale per il Torino, che nella giornata di giovedì ospiterà il Frosinone nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. I granata si sono qualificati dopo la vittoria per 2-1 contro la FeralpiSalò di agosto, e ora si trovano di fronte un avversario con il fuoco agli occhi dopo la clamorosa sconfitta subita in campionato contro il Cagliari. In caso di passaggio del turno, i ragazzi di Juric sfiderebbero il Napoli agli ottavi di finale.

Le partite in programma

Oltre alla sfida tra Toro e Frosinone, che chiuderà il turno, spicca anche quella tra Udinese e Cagliari, che si giocherà mercoledì sera. In programma anche lo scontro tra Bologna e Verona, oltre che la visita del Parma a Lecce. Il Sassuolo giocherà contro lo Spezia, mentre il Genoa avrà di fronte la Reggiana.

Coppa Italia: il programma completo dei sedicesimi

Martedì 31 ottobre

Cremonese-Cittadella, ore 15:00

Salernitana-Sampdoria, ore 18:00

Bologna-Verona, ore 21:00

Mercoledì 1 novembre

Genoa-Reggiana, ore 15:00

Lecce-Parma, ore 18:00

Udinese-Cagliari, ore 21:00

Giovedì 2 novembre

Sassuolo-Spezia, ore 18:00

Torino-Frosinone, ore 21:00