Torna la Coppa Italia e il Torino dovrà affrontare il Frosinone: ecco le informazioni sui biglietti della partita

Non solo Serie A per il Torino, che il 2 novembre varcherà i cancelli del “Grande Torino” per la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Turno secco, valido per i sedicesimi: chi passa, andrà allo stadio “Maradona” per incontrare il Napoli. Per portarsi avanti, la società ha già aperto la vendita dei biglietti. Per gli abbonati, si comincia il 5 ottobre alle 10.00 fino a mezzanotte del 10 ottobre con la conferma del proprio posto a 10 euro in Curva Maratona. Per la Primavera invece, potranno scegliere un posto negli altri settori. Dalle 10 di mercoledì 10 ottobre fino a mezzanotte di giovedì 12, è il turno dei possessori di tessera Cuore Granata, che potranno acquistare massimo 4 biglietti. Sempre il 12 alle ore 10.00 apre la vendita libera, così come i biglietti per il settore ospiti.

Torino-Frosinone: i prezzi dei biglietti

Curva Maratona 10 euro

Distinti Granata 15 euro

Tribuna granata 30 euro

Poltroncine granata 40 euro