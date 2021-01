Milan-Torino, i convocati per la Coppa Italia: tra i granata out Sirigu e Bonazzoli

I convocati di Stefano Pioli e Marco Giampaolo in vista di Milan-Torino, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia

Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan, ecco che il Toro di Giampaolo torna a sfidare i rossoneri. Questa volta però tocca agli ottavi di Coppa Italia. Cambi in vista per entrambe le squadre, reduci da diversi match ravvicinati in pochi giorni. Il turn over è la via scelta sia da Pioli che da Giampaolo. Sul fronte infortunati, i granata, che hanno recuperato parzialmente Baselli, saranno privi di Bonazzoli e Sirigu. Lo stato di forma degli assenti rossoneri sta migliorando, secondo quanto riportato dal tecnico del Milan. Non ci sarà però Kjaer. Ecco quindi le scelte di Pioli e Giampaolo per quanto riguarda i convocati di questo secondo Milan-Torino.

Coppa Italia: Milan-Torino, i convocati di Pioli

Per la Coppa Italia, Pioli dovrà fare a meno di Kjaer, aggiuntosi alla lista degl assenti.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão.

Coppa Italia: Milan-Torino, i convocati di Giampaolo

Sono 23 i giocatori scelti da Marco Giampaolo. Tra gli assenti figurano Federico Bonazzoli, reduce da un infortunio, e Salvatore Sirigu.

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty. Lukic, Meité, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Verdia, Zaza