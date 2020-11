Coppa Italia, sarà Milan-Torino: ottavi a San Siro, i granata "perdono" il sorteggio - Toro.it

Si è tenuto il sorteggio dei campi degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Torino contro il Milan giocherà in trasferta

Sarà Milan-Torino, e non Torino-Milan, l’ottavo di finale di Coppa Italia: la squadra ha infatti “perso” il sorteggio che decreta in quale stadio si giocherà la partita del prossimo turno di coppa. Da alcuni anni, infatti, quando due formazioni di serie A si incontrano in un turno di eliminazione diretta è il sorteggio a decidere quale delle due avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche. Un vantaggio che, a causa del Covid, negli ultimi tempi si è di fatto annullato vista l’impossibilità per i tifosi di accedere agli stadi. Ricordiamo che la vincente di Milan-Torino affronterà ai quarti di finale la vincente di Fiorentina-Inter.

Coppa Italia: gli ottavi di finale

Questo il programma delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia:

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-Spal

Juventus-Genoa