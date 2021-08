La Sampdoria batte l’Alessandria per 3-2 e si assicura il passaggio del turno in Coppa Italia: ecco i prossimi avversari del Torino

Ora c’è la Sampdoria, sulla strada del Torino in Coppa Italia. I blucerchiati di D’Aversa hanno infatti battuto per 3-2 l’Alessandria dell’ex granata Moreno Longo, nella partita dei trentaduesimi giocata al “Ferraris” di Genova. La sfida è stata combattuta e scoppiettante. I grigi sono passati in vantaggio per due volte nel primo tempo, dapprima con Chiarello, poi con il rigore trasformato da Corazza dopo il momentaneo pari (splendido) di Quagliarella. Nella ripresa, in pochi minuti, Gabbiadini e Thorsby hanno ribaltato il risultato, mantenuto in bilico fino all’ultimo dal forcing ospite. Il Toro, che ieri ha sconfitto la Cremonese dopo i calci di rigore, affronterà dunque i blucerchiati nei sedicesimi del torneo, in programma a metà dicembre.