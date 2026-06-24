Granata contro la Carrarese alle 21.15 di sabato per i trentaduesimi di Coppa Italia
La Lega Serie A ha reso noti gli orari e la programmazione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in cui il Torino affronterà la Carrarese. Il match si disputerà alle 21.15 di sabato 15 agosto allo stadio Olimpico Grande Torino.
Queste sono partite che contano: da dentro o fuori. Sono curioso di vedere cosa si inventerà il nano,per attirare le groupies… forse regalerà biglietti andata/ ritorno, per gita di un giorno a Saluzzo.
Massimo due gare e tutti a casa, come da consuetudine della cairese