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Granata contro la Carrarese alle 21.15 di sabato per i trentaduesimi di Coppa Italia

La Lega Serie A ha reso noti gli orari e la programmazione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in cui il Torino affronterà la Carrarese. Il match si disputerà alle 21.15 di sabato 15 agosto allo stadio Olimpico Grande Torino.

Pallone serie A
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ultimo aggiornamento: 24-06-2026

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Berggreen
Berggreen
46 minuti fa

Queste sono partite che contano: da dentro o fuori. Sono curioso di vedere cosa si inventerà il nano,per attirare le groupies… forse regalerà biglietti andata/ ritorno, per gita di un giorno a Saluzzo.

Last edited 42 minuti fa by Berggreen
Kawasaki77
Kawasaki77
53 minuti fa

Massimo due gare e tutti a casa, come da consuetudine della cairese

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