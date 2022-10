I prossimi avversari dei granata cedono 3-2 al Monza ai sedicesimi e sono eliminati dalla competizione. Brianzoli agli ottavi con la Juve

Udinese fuori dalla Coppa: la prossima avversaria del Torino è stata eliminata ieri dal Monza. Leggero turnover per Sottil, che nel primo tempo ha risparmiato tra gli altri anche Udogie, Success, Deulofeu e Pereyra, tutti e quattro in campo nella ripresa. In porta una vecchia conoscenza del Toro: c’era Padelli, Silvestri tornerà in campionato contro i granata.