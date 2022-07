Altri due giocatori sono tornati dalle vacanze e questa mattina si sono presentati al Filadelfia: Ola Aina e Pietro Pellegri

In attesa di partire per il ritiro in Austria a Ban Leonfelden, il Torino sta proseguendo gli allenamenti al Filadelfia: questa mattina erano presenti nel Tempio granata anche Ola Aina e Pietro Pellegri, che sono rientrati dalle vacanze e hanno iniziato a lavorare alla corte di Ivan Juric. Il tecnico attende ora gli ultimi giocatori che hanno avuto qualche giorno in più di permesso avendo terminato dopo la stagione per via degli impegni in nazionale, per l’inizio del ritiro tutti saranno a disposizione.