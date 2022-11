Miranchuk si procura il calcio di rigore che Lukic trasforma al 26′, l’infortunio di Pellegri è la nota dolente del primo tempo

Dopo aver battuto Udinese e Milan, entrambe per 2-1, il Torino cerca la terza vittoria consecutiva sul campo del Bologna. Juric, squalificato e costretto a guadare la partita dalla tribuna, conferma lo stesso undici iniziale che ha battuto la formazione rossonera, con Buongiorno al posto di Rodriguez in difesa, Vlasic e Miranchuk alle spalle dell’unica punta Pellegri. La partita del numero 11 dura però pochissimo: al primo scatto, dopo appena pochi secondi dal calcio d’inizio, Pellegri appoggia male il piede a terra e poco dopo è costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il posto in campo a Karamoh. Nei primi secondi di gara, 29 per l’esattezza, c’è da segnalare anche la prima grande occasione avuta dal Bologna con una deviazione sottomisura di Arnautovic con la palla che sbatte sulla spalla di Milinkovic-Savic e va oltre alla traversa. Il Torino fatica a costruire azioni pericolose facendo girare palla a terra, è così che per sbloccare la partita la squadra granata si affida al 23′ si affida al lancio lungo del solito Milinkovic-Savic, Miranchuk arriva prima sul pallone di Lucumì che lo atterra dentro l’area di rigore: Giua non ha dubbi e indica il dischetto, il Var conferma e Lukic al 26′ porta in vantaggio il Toro con una conclusione perfetta dagli undici metri. Il Bologna prova a reagire al 29′, quando un cross basso Ferguson attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca ad arrivare alla deviazione. Il primo tempo scivola via senza altre particolari emozioni e il Torino va al riposo in vantaggio per 1-0 sul Bologna.