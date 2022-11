Bologna-Torino, diretta della partita della tredicesima giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tredicesima giornata del campionato di serie A 2022/2023, allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Torino. La squadra granata è reduce da due vittorie consecutive, entrambe per 2-1, contro Udinese e Milan (a cui si aggiunge anche il successo in Coppa Italia per 4-0 contro il Cittadella), i rossoblù nell’ultimo turno sono tornati al successo con un altro 2-1 inflitto però al Monza: le due squadre arrivano a questa partita con la voglia di confermarsi e separate da quattro punti in classifica. Il calcio d’inizio dell’incontro è alle ore 12.30: segui Bologna-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Bologna-Torino: il prepartita

Ore 10.30 Squadre non al completo ma quasi per la partita del Dall’Ara. Il tecnico rossoblù Thiago Motta ha ritrovato Arnautovic, assente una settimana fa a Monza, e deve fare a meno del solo Bonifazi in difesa, Ivan Juric ha invece recuperato Ilkhan a centrocampo ma non potrà contare sullo squalificato Linetty oltre che su Aina sulla fascia e Sanabria in attacco. In avanti nel Torino c’è però un Pellegri molto in forma che nelle ultime settimane ha fatto bene e che Juric ha spronato nella conferenza stampa della vigilia: “Può diventare un giocatore top, deve migliorare tanto ma ha il potenziale giusto”.

Bologna-Torino: le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaro, Cambiaso; Medel, Dominguez; Ferguson, Aebischer, Barrow; Arnautovic. A disp. Bagnolini, Bardi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Moro, Schouten, Soriano, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkee. All. Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disp. Berisha, Gemello, Rodriguez, Zima, Bayeye, Vojvoda, Adopo, Ilkhan, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.

Dove vedere Bologna-Torino in streaming e in TV

Bologna-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30.