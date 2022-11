Bologna-Torino, la moviola: tutti gli episodi arbitrali più importanti della partita valida per la tredicesima giornata di serie A

E’ l’arbitro Giua di Olbia a dirigere questa sera Bologna-Torino, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Il fischietto sardo è assistito dai guardalinee Dei Giudici e Garzelli, oltre che dal quarto uomo Chiffi. Al Var ci sono gli arbitri Nasca e Banti. Ecco tutti gli episodi più discussi della partita dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Gli episodi da moviola

23′ Va giù in area Miranchuk, Giua assegna il rigore. C’è un check col Var per capire se il fallo sia avvenuto in area o fuori. Giua dopo il consulto conferma, senza andare a rivederlo.