Poco prima del calcio d’inizio di Bologna-Torino, direttamente dallo stadio Dall’Ara il difensore Koffi Djidji è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la partita: “Dovessimo vincere dimostreremmo che siamo in costante crescita, perché noi in allenamento diamo sempre il massimo, lavoriamo sempre bene, abbiamo un gruppo forte e siamo anche in fiducia”.