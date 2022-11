Al primo scatto dopo il calcio d’inizio, Pellegri ha accusato un problema alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo

Peggio di così non poteva iniziare la partita di Pietro Pellegri: dopo appena 3 secondi dal calcio d’inizio, l’attaccante del Torino ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto poco dopo a lasciare il campo. Sul calcio d’avvio battuto dal Bologna, il numero 11 era scattato per andare in pressione sugli avversari ma ha appoggiato male il piede a terra infortunandosi alla caviglia: ha provato a stringere i denti per qualche minuto ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca e al 4′ è stato sostituito da Karamoh. Le condizioni di Pellegri verranno valutate nei prossimi giorni.