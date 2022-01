Il croato ha commentato la vittoria del Torino sulla Fiorentina per 4-0: “Contento dei gol, una vittoria che ci dà consapevolezza”

Due gol e una grande prestazione. Brekalo è stato tra i migliori in campo contro la Fiorentina e così ha commentato la vittoria sulla squadra viola: “Sono molto contento dei due gol – ha spiegato il trequartista del Torino – ma soprattutto per aver aiutato la squadra, questa vittoria darà ancora più consapevolezza per la seconda parte della stagione”. Reti, quelle di oggi, che rendono il croato il miglior marcatore del Toro, davanti a Sanabria: “Questo è solo l’inizio, so che ne posso segnare ancora altri. L’obiettivo? Arrivare a dieci, spero di riuscirci”. In Nazionale Brekalo ha sempre sottolineato come Modric sia un maestro nel gestire la pressione. Un esempio? “Modric ha grandi qualità, giocando con giocatori del genere si impara tutto in fretta, anche a gestire la pressione”.