Le parole di Ivan Juric dopo Torino-Fiorentina: ecco come il tecnico ha commentato la vittoria dei granata

Ivan Juric parla a DAZN dopo Torino-Fiorentina. Ecco il commento dell’allenatore a caldo, dopo la vittoria per 4-0: “Grande vittoria, i ragazzi sono stati splendidi, oltretutto contro una delle squadre che più mi era piaciuta finora, la Fiorentina. Io vedo che la squadra migliora sempre di più negli allenamenti, oggi è andato tutto bene, abbiamo alzato il livello tecnico, su come muovere la palla. Le azioni sono state splendide, corali, fatte bene”. Su Bremer: “Lui ha fatto bene, per noi è un giocatore importante. All’andata poteva finire in tragedia per noi, abbiamo perso solo 2-1, oggi dopo 5 mesi di lavoro ho visto la differenza e mi fa piacere”. Su Rincon: “Non l’ho molto utilizzato perché è esploso Lukic ma è stato spettacolare, si è allenato fino all’ultimo pur sapendo di dover andare. Su Amrabat non parlo, non credo arriverà qualcuno in quella zona del campo”.