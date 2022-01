Trequartisti ispirati, Gemello esordisce con una bella parata: le pagelle di Torino-Fiorentina, Serie A 2021/2022

GEMELLO 7: gioca subito due palloni scomodi coi piedi, un battesimo del fuoco. Non sbaglia le poche uscite che deve compiere, e che parata su Gonzalez!

DJIDJI 6,5: mostra i muscoli in avvio, facendo capire a Gonzalez chi comanda. Si prende un giallo, ma poco cambia. E’ attento e dinamico, sempre pronto a staccarsi dalla linea e a proiettarsi in avanti, come nell’azione che poi porta al vantaggio.

BREMER 7,5: qualcuno trovi una sbavatura nella partita del 3. Spoiler: non c’è. Il centrale doveva fronteggiare Vlahovic, non proprio l’avversario più comodo di questi tempi. Ebbene, non sbaglia un duello, un contrasto, una scelta.

RODRIGUEZ 6,5: nella ripresa ha qualche difficoltà nel gestire gli allunghi di Gonzalez, che per sua fortuna non è ispirato. E’ prezioso, come di consueto, nella manovra dal basso.

Continua a pagina 2