L’intervista a Vincenzo Italiano dopo Torino-Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore viola

Vincenzo Italiano commenta a DAZN la partita tra Torino e Fiorentina. Ecco le parole dell’allenatore viola dopo la sconfitta in casa del Toro: “Non mi spiego questa prestazione. Non abbiamo mai fatto vedere una cosa del genere dal punto di vista dell’attenzione e della voglia. Ci può stare una partita così nell’arco del campionato, ti fanno tornare coi piedi per terra. Spero di vedere un’altra Fiorentina, tra tre giorni si riparte. E’ una partita che non mi aspettavo da parte dei ragazzi, per cosa avevamo fatto in questi giorni dove anche nell’incertezza ci siamo comportati bene. Rimbocchiamoci le maniche, mi auguro che questo sia solo un’incidente. Non si può affrontare squadre con grande intensità in questo modo: così si perde”. Italiano prosegue: “E’ chiaro che gli altri giocatori accanto a Vlahovic devono essere decisivi, ma non me la sento di analizzare reparto e singoli, oggi è stata una partita negativa per tutta la Fiorentina. Partire bene era il nostro obiettivo: ora bisogna ripartire con un altro atteggiamento. Ikoné? A parte essere un ragazzo giovane è un esterno bravo nell’uno contro uno. Deve subito entrare in sintonia coi compagni, ci darà una mano”.