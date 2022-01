Torino-Fiorentina, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo tanta incertezza, alla fine Torino-Fiorentina si gioca. Non di domenica, come da calendario, ma di lunedì. Il processo è stato lungo: dapprima la vittoria della Lega di Serie A nel ricorso al TAR contro il provvedimento dell’ASL di Torino che aveva imposto la quarantena ai granata, poi la decisione di posticipare la sfida al lunedì, per consentire alla squadra di Juric di allenarsi un giorno in più. Con qualche assenza e qualche rientro in extremis, alla fine il Toro va in campo. La partita inizia alle 17, la potrete seguire in diretta qui su Toro.it.

Torino-Fiorentina: la diretta

4′ Gioco fermo per un infortunio a Sanabria. Nulla di grave per l’attaccante che può tranquillamente proseguire la gara

2′ Grande accelerazione di Gonzalaz che viene poi fermato in area da Djidji

1′ Inizia la partita. Calcio d’avvio battuto dalla Fiorentina

Torino-Fiorentina 0-0: il tabellino

Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 16.48 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. A breve inizierà Torino-Fiorentina

Ore 16.45. Gli spalti dello stadio Olimpico Grande Torino sono quasi del tutto vuoti, davvero pochissimi i tifosi presenti allo stadio quest’oggi.

Ore 16.35 Sia Juric che Italiano stanno facendo svolgere esercizi con il pallone ai propri giocatori in questa prima fase di riscaldamento. Il presidente granata, Urbano Cairo, assiste da bordo campo al riscaldamento.

Ore 16.20 Entrano i portieri del Toro! Particolare emozione, oggi, per Luca Gemello, che esordirà da titolare in Serie A.

Ore 16.15 A breve inizierà il riscaldamento delle due squadre.

Ore 16.00 Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Torino e Fiorentina. Come vi avevamo anticipato, a difendere i pali della porta granata c’è il terzo portiere Luca Gemello.

Ore 15.30 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Olimpico Grande Torino, a breve verrano annunciate le formazioni ufficiali.

Ore 15.00 – A due ore dal calcio d’inizio, Torino e Fiorentina si apprestano a raggiungere lo stadio, dove alle 17 inizierà la sfida. Tra i convocati di Juric spiccano le assenze di Milinkovic-Savic e Ansaldi, che si aggiungono a Belotti (ancora alle prese con un infortuno muscolare) e Aina (impegnato con la sua Nigeria nella Coppa d’Africa). C’è attesa per conoscere l’undici titolare, che sarà comunicato verso le 16.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Gemello; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Sava, Izzo, Zima, Buongiorno, Baselli, Pobega, Kone, Warming, Linetty, Pjaca, Zaza. All.: Juric

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Rosati, Dragowski, Venuti, Nastasic, Igor, Terzic, Pulgar, Ikoné, Maleh, Castrovilli, Kokorin, Saponara, All. Italiano.

Torino-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

Torino-Fiorentina in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web della partita del Toro di oggi sarà su Toro.it.