Singo apre le marcature, poi Lukic e Callejon fanno due regali a Brekalo e Sanabria chiude i giochi: Torino-Fiorentina finisce 4-0

ASL, quarantene, angoscia e attesa: poi però arriva il calcio, e quello del Torino, quest’anno, è bello, il più delle volte. Nonostante i pochissimi allenamenti sulle gambe, i granata fanno la partita perfetta. Dominano per novanta minuti e rifilano quattro gol alla Fiorentina, che prima di questa giornata sognava l’aggancio al quarto posto. La partita, adesso. Dopo il tempo di incertezza, quello vissuto negli ultimi giorni a causa del Covid, il primo tempo di campo di Torino-Fiorentina inizia con un buon ritmo ma senza occasioni. Il primo tiro lo scaglia Singo dopo dodici minuti, ma non trova la porta. Il 17 è tra i più attivi e al diciannovesimo trova il gol: l’invenzione è di Vojvoda, che crossa con precisione e trova sul secondo palo l’ivoriano, che di testa fa 1-0. Passano pochi minuti. Singo imbecca Lukic, che in mezzo a tre – con una magia e un pizzico di fortuna – riesce a far sbucare il pallone in area, a pochi metri da Terracciano. Il 10 è lucido, vede Brekalo a centro area e lo serve: troppo facile, segnare da lì il 2-0. Dopo l’uno-due, la Fiorentina prova a scuotersi. Gonzalez e Vlahovic chiamano Gemello alla parata: il portierino granata, all’esordio in Serie A, non si scompone e risponde presente. Ma gli ospiti sono molli. Il Toro, invece, gira a mille. Callejon tenta un retropassaggio scellerato, poco dopo la mezz’ora: Brekalo rincorre il pallone e lo raggiunge prima di Terracciano. Dribbling e tiro a porta vuota. Tre a zero. Da lì in poi, i granata amministrano, i viola cercano risposte senza trovarle.

Torino-Fiorentina: il secondo tempo

Bremer per Brekalo, che ci prova col sinistro ma incoccia i guantoni di Terracciano: il secondo tempo, inizia con il Toro protagonista. Nella Fiorentina, alla pausa, sono entrati Igor e Saponara. L’8 scalda il piede dopo pochi minuti, trovando la pronta risposta di Gemello. I viola cercano nel possesso l’arma per rialzarsi. Le conclusioni, in avvio di ripresa, sono soprattutto da fuori, come nel primo tempo: al dodicesimo ci prova Gonzalez, ma non inquadra la porta. Ha abbassato i ritmi, ma non il livello della concentrazione: così, il Toro, alla prima vera occasione della ripresa fa il 4-0. Tacco di Brekalo, allungo di Mandragora che poi serve Sanabria. Il 19 approfitta del buco di Igor, scarta Terracciano e deposita in rete. Il Toro gestisce i tempi, la Fiorentina trova occasioni estemporanee, come il colpo di testa di Gonzalez, che chiama Gemello alla grande parata. Nel finale è il nuovo entrato Pobega ad avere la palla della cinquina, ma Terracciano blocca. Finisce 4-0.