Le parole del difensore del Toro Djidji, dopo la vittoria contro il Milan e la rete del momentaneo 1-0 granata

Ha segnato la rete del momentaneo 1-0 contro il Milan e a fine partita è proprio Djidji a commentare a caldo la vittoria del Toro contro i rossoneri per 3-1: “E’ stata una partita importante, siamo contenti non è stato facile siamo contenti perchè abbiamo vinto dopo l’Udinese e perchè abbiamo vinto contro una big del campionato. Il mister voleva questa vittoria, lo meritiamo, siamo tutti contenti. Il gol? Anche mio figlio ha segnato ieri. Sono contento per il mio gol. Chi l’ha fatto più bello? Io (ride ndr.)“.