Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il match contro il Torino terminato con il risultato di 2-1

E’ un Pioli amareggiato quello che commenta la sconfitta del suo Milan contro il Torino: “Sicuramente non siamo stati lucidissimi, non abbiamo giocato una partita di altissimo livello. Poi le partite vanno indirizzate mettendo qualità e determinazione nelle occasioni che possono cambiare il risultato e non siamo stati bravi. Abbiamo concesso troppo“. E poi ancora: “Dovevamo palleggiare di più, stare più aperti. Leao lo ha fatto meno a sinistra. Sapevamo che loro sarebbero stati aggressivi. La fluidità dietro e i movimenti davanti non sono stati precisi. Siamo stati pericolosi ma non così qualitativamente alti per cambiare il risultato della partita. Il Toro ha fatto quello che ci aspettavamo, ha fatto la sua gara e nelle due aree di rigore è stato più forte di noi”.

Pioli sui cambi

“I cambi? Volevo cambiare qualcosa, cercare più vivacità, movimenti senza palla, un po’ più di spinta. Ho cercato di cambiare le qualità dei giocatori offensivi. Leao? Sicuramente non è stata la sua serata migliore. Poi ho giocatori con caratteristiche diverse e ho cambiato il fronte offensivo Abbiamo iniziato meglio nella ripresa ma ci è mancata qualche giocata un po’ prima per poter cambiare il risultato”.

“Il campionato è ancora lungo”

“Sono deluso perchè volevamo continuare la striscia positiva e perchè volevamo continuare. Dobbiamo subito reagire e dimostrare altre cose. Il Napoli? E’ chiaro che la partita di stasera era importante per non allontanarci troppo da una squadra che sta facendo benissimo. La delusione è per quello. Poi è chiaro a tutti che il Napoli sta facendo benissimo. Il campionato è ancora lungo ma noi dobbiamo ricominciare subito e pensare subito lla partita di mercoledì contro il Salisburgo”.