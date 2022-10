Sulla trequarti il Torino regala colpi di classe e fantasia, sfruttando finalmente le occasioni. Djidji e Schuurs giganteggiano in difesa

MILINKOVIC-SAVIC 4: nell’occasione del gol di Messias il fallo su Buongiorno è netto e non ci piove. Ma un giorno forse capiremo la scelta assurda di questo portiere di uscire in quel modo, in quel frangente, con un suo difensore a coprire l’avversario.

DJIDJI 7.5: un gol di un’importanza fondamentale per il difensore, tornato titolare stasera. Il suo colpo di testa, praticamente da fermo, sblocca la partita. E anche dietro è una certezza per la retroguardia.

SCHUURS 7: sullo 0-0 sfiora il gol, con una conclusione forte ma centrale che Tatarusanu non ha problemi a bloccare. Però è dietro che dà il meglio, con la solita prestazione imperiosa e pure elegante, specie quando riesce ad uscire palla al piede e tentare l’azione personale (st 31′ ZIMA 6: buon impatto)

BUONGIORNO 6: sfortunato nell’occasione del gol di Messias perché il brasiliano si appoggia e lo manda fuori tempo. Qualche piccola sbavatura nel primo tempo (st 28′ RODRIGUEZ 6: quando c’è da tenere il risultato e non perdere la testa lui c’è)

(CONTINUA A PAGINA 2)