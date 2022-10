Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric nella conferenza stampa dopo il match casalingo contro il Milan

E’ stato anche espulso per le tante proteste in occasione del gol del Milan ma a termine della sfida Juric non può non essere soddisfatto della prestazione e della vittoria del suo Torino: “La rabbia è passata velocemente. Adesso sono contento e felice. La determinazione, la voglia è determinante. A volta non pensiamo a questi aspetti. A volte servono le delusioni, le sensazioni negative per essere un po’ più lucidi. Dobbiamo sapere che ci sono tanti giovani, che ci vuole tempo abbiamo tanti alti e bassi. A volte chiedi subito tutto e non è possibile. Passeremo momenti meno belli e momenti positivi, bisogna mantenere la concentrazione, lavorare bene e non porsi obiettivi. Oggi non c’erano tante soluzioni, siamo riusciti a fare qualche buon passaggio ma ci sono partite e partite. Lavoriamo tutti i giorni e oggi è andata bene. Determinazione solita, non lasciare nulla agli altri. Non mi pesava non aver battuto una big, no. Ho visto un po’ di sana ignoranza, di cattiveria, di fame”.

Juric: “Serve equilibrio”

“I ragazzi erano felici, non ci siamo parlati…Questa squadra è giovane, nuova, serve equilibrio, serve serenità e godersi il momento senza illudersi e senza buttarsi giù nei momenti negativi. Dopo il derby ci siamo ripresi col Cittadella bene, abbiamo fatto una partita molto tosta, ci siamo ripetuti a Udine e anche oggi, ho visto la voglia di portarla a casa”, ha spiegato l’allenatore.

Juric su Pellegri

Poi su Pellegri: “L’altro giorno ha deciso lui, con il Cittadella ha fatto gol. Sta facendo passi importanti, si allena bene, si fa sentire, lotta, va in profondità, fa gol. Va bene così. Da dieci mesi è con noi, serviva pazienza, chi capisce di calcio capisce le sue potenzialità. Lo sapeva pure il Milan che per sei mesi lo ha aspettato. Ora lasciamolo crescere con calma”.

Sul gol di Messias

Sul gol di Messias: “Da lontano non ho visto poi ho guardato sul nostro tablet e mi sembra che lo tirasse giù. Poi bisogna gestire meglio la situazione ma mi sembra“. Poi riguardando il video in diretta: “Forse sbaglio io. Da questo angolo non sembra fallo, vedi com’è la vita?”. Sulle giornate di squalifica che si aspetta: “Insulti all’arbitro? Zero. Mi sembrava fallo netto. Dopo l’Inter lo scorso anno sto molto attento alle loro spiegazioni, quella è ancora inspiegabile. Mi sembrava fallo, ho protestato ma senza passare il limite del buon comportamento. Serve comprensione perché anche loro sbagliano e devono capire i momenti”.