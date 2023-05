Ivan Ilic ha rilasciato una breve intervista prima di Torino-Fiorentina: le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Il centrocampista ex Verona ha parlato così della gara contro gli uomini di Italiano: “Oggi sarà importante vincere come in tutte le altre partite. Sarà difficile perché giochiamo contro una squadra tosta, sarà una battaglia. Speriamo di riuscire a portare a casa i tre punti”.