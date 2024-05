Il presidente Urbano Cairo ha commentato il successo: “Tre gol all’Atalanta, al Napoli e ora anche al Milan”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha così commentato la vittoria contro il Milan: “Bella vittoria. Tre gol all’Atalanta, Napoli e ora al Milan. Pellegri ha fatto una gran partita, si è sbloccato con quel gol a Verona, oggi l’ho visto benissimo. Ha fatto un’azione bellissima sul secondo gol. Una vittoria importante, ora siamo davanti al Napoli, c’è ancora l’ultima partita: dobbiamo vincere e poi tifare la Fiorentina. Siamo anche gemellati”.

Cairo: “Zapata non si risparmia mai”

“Buongiorno sta bene, aveva avuto dei problemi, stasera ha sentito un po’ di crampi. Se dovessi dare un titolo a questa serata direi “Una giornata particolare”. Rodriguez ha fatto bene, un gran gol. Anche Ilic ha fatto una grande partita poi ha fatto un gol da giocatore vero. Quel gol lì sei volte su dieci lo sbagli perché devi dare forza al pallone e piazzarla”.

“Ho visto che questa è al momento la quarta miglior stagione della carriera di Zapata. Mi piace molto, non si risparmia mai. Ma stasera mi è piaciuto molto anche Linetty, ha fatto quell’apertura su Rodriguez da cui è nato il primo gol. Ricci? Per me non è impossibile che vada all’Europa, sta facendo benissimo, nelle ultime partite ha avuto una crescita importante. Anche Bellanova è tornato in pista alla grande, ha fatto un campionato dove ha giocato 36 partite su 37, ci sta che non le fai tutte bene. Ma stasera bene. Anche Vanja ha fatto due parate che non erano banali. Sono contento”.