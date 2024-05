Ricardo Rodriguez è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino contro il Milan: prima ha sfornato l’assist per Zapata, poi ha realizzato il terzo gol granata di giornata. Il difensore, al termine della gara, ha così commentato la partita ai microfoni di Torino Channel: “Sono molto felice, mi godo questo momento, lo sognavo da tanto. Oggi abbiamo fatto una partita bella, siamo scesi in campo concentrati dal primo minuto lo siamo stati fino al 90′ contro un grande Milan, perché il Milan è una grande squadra. Abbiamo meritato questa vittoria, sono felice per il gol e per i tre punti”.

Rodriguez: “Il gol lo dedico alla mia famiglia”

Sul gol segnato: “Il gol lo dedico alla mia famiglia, al mio bambino e a mia moglie. Se porto i pasticcini ai compagni per il primo gol? Ho già fatto tanto per loro… Pago anche la cena, non è un problema per me”

Dopo la rete Rodriguez è corso ad abbracciare Juric: “Voglio bene a Juric, lo sanno tutti. Sono rimasto anche per lui, avevamo parlato, lui sapeva che avevo delle qualità. Ho fatto tutto per lui, sono rimasti per lui qua, adesso ho fatto tre anni qua con lui e sono contento”.

Ancora sulla partita: “Era una partita complicata ma dopo che abbiamo fatto il primo gol siamo stati più tranquilli. Abbiamo fatto molto bene, tutti erano concentrati. Dobbiamo giocare così anche con l’Atalanta, poi vedremo dove saremo”.

Infine, sulla prossima partita: “Ora è importante recuperare, poi c’è una partita difficile contro l’Atalanta. Andremo lì per vincere, poi vediamo”.